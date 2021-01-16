В Палестине впервые за 15 лет пройдут выборы

Президент Палестины Махмуд Аббас впервые за 15 лет объявил о проведении парламентских и президентских выборов.

Об этом он заявил в пятницу, 15 января, передает Reuters. Выборы в законодательный орган состоятся 22 мая, голосовать за президента будут 31 июля.

"Этот шаг широко рассматривается как ответ на критику демократической легитимности палестинских политических институтов, включая президентство Аббаса", – отмечает издание.

В указе говорится, что Аббас поручил избирательной комиссии и всем государственным аппаратам начать демократический избирательный процесс во всех городах страны. Имеется ввиду территории Западного берега реки Иордан, сектор Газа и Восточный Иерусалим.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, власти Палестины заявили, что разорвут отношения с любой страной, которая перенесет свое посольство в Израиле в Иерусалим.