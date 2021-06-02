В ОП задумали отменить звание "Заслуженный журналист года": НСЖУ – против

Большинство общественных деятелей и представителей СМИ в Совете по вопросам свободы слова при Президенте Украины обратились к Владимиру Зеленскому с призывом отменить звание "Заслуженный журналист Украины". В Национальном союзе журналистов Украины осудили подобную инициативу.

По убеждению председателя НСЖУ Сергея Томиленко, она направлена исключительно на ослабление роли журналистов в обществе и является пренебрежительной для сотен авторитетных представителей СМИ, получивших почетное звание как в годы независимости, так и при каденции Владимира Зеленского. Об этом говорится в его Facebook.

"Намерение отменить звания только для журналистов при том, что законодательство предусматривает более 40 почетных званий, является несправедливым и направленным на нивелирование профессии и обесценивание взноса журналистов в построение государства", – подчеркнул Томиленко.

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"Согласен, что среди столичных журналистов, имеющих "прописку" на улицах Банковой или Грушевского, звание "Заслуженный" не ценится в полной мере. Но для работников региональных СМИ государственная награда – это свидетельство важности профессии, многолетнего вклада в развитие информационного пространства Украины", – отметил он.

В НСЖУ считают, что справедливо говорить о реформе всей системы государственных наград, а не лишение только журналистов права на почетное звание.

С протестом против отмены звания "Заслуженный журналист Украины" к членам Совета по вопросам свободы слова также письменно обратились правления Запорожской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Ровенской, Львовской, Кировоградской, Херсонской и Киевской союзов журналистов.

Отметим, поддержали решение рекомендовать Владимиру Зеленскому "прекратить практику присвоения почетного звания "Заслуженный журналист Украины" восемь членов Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте Украины во время заседания 1 июня в Офисе Президента. Они убеждены, что потребность в праздновании журналистов органами власти "отпадает", а именно почетное звание унаследованное "как элемент наградной системы Советского Союза". Соответствующий проект решения совета инициировал Максим Кречетов, бывший сотрудник "Студии 1+1", а ныне член Наблюдательного совета Общественного вещания (представляет парламентскую фракцию партии "Слуга народа ").

Кроме Кречетова, призыв отменить государственную награду для журналистов поддержали еще 7 членов Совета Татьяна Лебедева, Вадим Городской, Светлана Остапа, Тарас Шевченко, Наталья Гуменюк, Сергей Штурхецкий, Ирина Городецкая.