В ОП обсудили с Канадой учения Украины и НАТО из-за агрессии России

На фоне провокационных действий российских оккупантов на Донбассе Украине следовало бы провести совместные учения с Североатлантическим альянсом (НАТО).

Об этом во время встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой заявил заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, сообщила пресс-служба ведомства. Он отметил, что именно совместные мероприятия нашего государства с НАТО могут стать одним из путей улучшения ситуации с безопасностью.

По мнению Машовца, они должны охватывать сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты. Кроме того, целесообразно повысить уровень боевой готовности войск в странах НАТО, граничащих с Украиной.

Также заместитель руководителя ОП подчеркнул, что последние события на востоке Украины показали нежелание России выполнять международные договоренности. Доказательством этого является не только обострение на фронте и гибель защитников под Шумами, но и скопления войск Российской Федерации у границ Украины.

Заместитель руководителя ОП Роман Машовец встретился с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой Пресс-служба ОПУ

Машовец заметил, что угрозу не только Украине, но и евроатлантической безопасности несут масштабные учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021", которые запланированы на сентябрь и имеют агрессивный характер.

"Такие действия Российской Федерации бросают вызов безопасности Украины и НАТО, что должно быть сбалансировано совместными усилиями", – сказал он.

Среди других вопросов, которые обсудили на встрече, были утверждение Стратегии военной безопасности и трансформация "Укроборонпрома".

Галадза обратила внимание на важность установления надлежащего демократического гражданского контроля над Вооруженными силами Украины и добавила, что принятие необходимых для этого законопроектов станет важным сигналом для НАТО.

Кроме того, дипломат заверила, что Канада поддерживает усилия Украины по реформированию сектора обороны и безопасности и в противостоянии российской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет допуск иностранных войск на территорию нашего государства для проведения совместных международных учений. Ведь в 2021 году их запланировано аж восемь. В них, в том числе, будут участвовать страны-члены НАТО.