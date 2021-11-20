В новом сквере Днепра пытались украсть сакуры, – депутат горсовета Сергей Пустовой

В Днепре в новом сквере на Калиновой злоумышленники хотели выкопать сакуры. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат горсовета Сергей Пустовой.

"Забор вокруг реконструируемого сквера на Калиновой-Образцова – вынужденная мера. Об этом писал мер Днепра Борис Филатов.

Ограждение призвано в какой-то степени защитить красивую зеленую зону от вандалов. А последние даже не ждут окончания работ", – написал депутат.

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Политик сообщил, что сегодня ночью 20 ноября злоумышленники пытались выкопать две сакуры. Им это почти удалось – но спугнул сторож, охраняющий стройматериалы и инструменты.

"Так что ограждения – не от хорошей жизни, друзья. Район развивается, город развивается, но некоторые граждане ментально не успевают. Так что приходится идти на превентивные меры" - написал Сергей Пустовой.