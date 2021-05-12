В Минобороны рассказали, как собираются обеспечить военную безопасность Украины

Глава Минобороны Андрей Таран заверил, что комплексная оборона Украины сможет обеспечить военную безопасность государства. В частности, как от агрессора вблизи границ, так и от его попыток дестабилизировать ситуацию вмешательством в информационное пространство.

Об этом министр заявил во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" 11 мая, передает сайт министерства. Он указал на ключевые особенности "Стратегии военной безопасности Украины", утвержденной указом президента №121/2021 от 25 марта 2021 года.

По его словам, она соответствует основным потребностям государства по противодействию существующим и прогнозируемым военным угрозам. В ней впервые предложен комплексный подход обороны, стратегия является долгосрочным документом с оценками будущего среды безопасности на период до 10 лет, а также определяет принципы планирования развития сил.

"Мы осознаем те угрозы, которые ожидают нас в ближайшее десятилетие, а потому уже закладываем основы применения превентивных действий и устойчивого сопротивления агрессору на суше, море, в воздухе, информационном и кибер- пространствах. Предполагается использование для отпора агрессии всего потенциала государства, – как военного, так и политического, экономического, международно-правового, духовного, культурного", – сказал Таран.

Он пояснил, что в Украине не преследуют достижение военного паритета с противником, а обеспечивают готовность государственных структур и потенциала всего народа к противодействию угрозам.

"Военная безопасность нашего государства обеспечит определенная в Стратегии военной безопасности комплексная оборона Украины", – подытожил министр.

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