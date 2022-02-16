В министерстве назвали главные направления развития украинской экономики на 2022 год

Несмотря на внешние угрозы и попытки дестабилизировать украинскую экономику, власти работают в штатном режиме и налаживают диалог с бизнесом для дальнейшего развития страны.

Об этом сообщает в Facebook вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко по итогам ряда прошедших на днях встреч — с канцлером Германии Олафом Шольцом, с послами Большой семерки и представителями Союза украинских предпринимателей.

В частности, темой разговора с послами G7 стали авиация, экономика и защита украинских интересов. Благодаря выделению 16,6 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета на обеспечение бесперебойных полетов самолетов в воздушном пространстве Украины удалось сохранить открытое небо и обеспечить выполнение полетов в обычном режиме.

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"Это тот момент, когда государство смогло своевременно предотвратить кризис и дать миру четкие сигналы относительно стабильности ситуации и отсутствия оснований для паники", — отметила Свириденко.

Она рассказала о ряде инструментов для удержания темпов экономического роста Украины, которые планируется использовать в текущем году.

Это наращивание экспорта, уменьшение на 2,5% импорта газа благодаря масштабным программам термомодернизации, стимулирование инвестиций домохозяйств и предприятий через льготное кредитование, повышение объема выпуска товарной продукции благодаря программе орошения земель на юге страны, приватизация и сокращение госсектора в экономике, развитие предпринимательства через микрокредитование по программе "5-7-9".

"Сейчас Украина – как никогда сильна. У нас есть все необходимые инструменты, в том числе экономические, которые позволяют быстро реагировать на непредсказуемые ситуации. У нас есть мощная и опытная армия, одна из самых сильных в Европе. А главное – единство и решительность граждан Украины и всего демократического мира", — резюмирует Свириденко.