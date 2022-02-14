В Мининфраструктуры рассказали, как за 11 часов предотвратили авиаизоляцию Украины

Министерство инфраструктуры продолжает активно противодействовать ситуации авиационной изоляции, риск которой возник в Украине на фоне вероятного вторжения со стороны РФ. За последние 11 часов напряженной работы ведомству удалось выработать конкретную стратегию и даже добиться отдельных результатов.

Об этом у себя на Facebook рассказал заместитель главы Мининфраструктуры Мустафа Найем. Кроме уже заявленных Кабмином 16,6 млрд гривень, выделенных на обеспечение безопасности иностранных страховых компаний, чиновник выделил еще несколько ключевых пунктов решения.

Так, Министерство оперативно разработало предложения по изменению условий ограничений по страховым гарантиям для собственников воздушных суден. Все они были переданы посольствам стран, в которых зарегистрированы вышеуказанные страховщики.

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"Параллельно с этим сегодня утром мы собрали всех авиаперевозчиков и вместе с ними выработали проект решения правительства о поддержке рынка авиаперевозок и выделении средств на гарантии безопасности полетов воздушных судов", – указал Найем.

Он также добавил, что сумма, выделенная правительством, способна покрыть страховые гарантии как минимум 23 воздушных суден, обеспечивающих авиаперелеты украинских граждан. Найем обратил внимание, что эти деньги никому на руки не выдаются и будут храниться на отдельном эксроу-счете Министерства инфраструктуры.

"Только в случае необходимости они, будут использоваться для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков. Разумеется на этом наши трудности не заканчиваются, но мы продолжаем вести переговоры с партнерами и ожидаем, что ограничения будут отменены. Никакой паники тоже нет", – резюмировал чиновник.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, самолет авиалинии SkyUp, летевший из Португалии в Украину, был вынужден сделать экстренную посадку в Кишиневе. Страховая компания через диспетчера запретила пилоту входить в воздушное пространство Украины, оказавшейся под большим риском эскалации.