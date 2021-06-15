В МИД Украины потребовали вывода войск РФ с Донбасса в случае завершения 'Северного потока-2'

Украина должна получить гарантии безопасности, если строительство газопровода "Северный поток-2" таки будет завершено. Речь может идти, например, о выводе российских войск с оккупированных территорий Донбасса.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV 14 июня заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он призвал не упрощать вопрос до 3 миллиардов, несмотря на то, что это очень большие деньги (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если все-таки "дожмут" этот вопрос, то, безусловно, для Украины "Северный поток 2" – это, прежде всего, вопрос безопасности. Не надо все упрощать до 3 млрд денег за транзит, хотя это тоже очень большие деньги. Мы – государство, которое существует в вакууме безопасности, потому мы говорим: "вы убираете еще один рычаг сдерживания РФ – тогда дайте альтернативу, дайте гарантию безопасности в той или иной форме". И вывод российских войск с Донбасса, например, деоккупация – это тоже является своеобразной гарантией безопасности", – сказал глава МИД.

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Кулеба подчеркнул, что западные партнеры не были готовы к такому разговору, когда его начала украинская сторона. По его словам, они рассматривали газопровод исключительно в экономических аспектах. Правда, уверен министр, сейчас партнеры уже начинают слышать Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кулеба заявил, что проект российского газопровода "Северный поток-2" повлияет не только на экономику Украины, но и на ее безопасность.