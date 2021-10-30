В МИД удивились заявлению Польши о дискриминации поляков в Украине

В польском Министерстве иностранных дел заявили, что поляки в Украине подвергаются дискриминации. В Украине же такие слова опровергли и назвали некорректными.

Противоречивое заявление в четверг, 28 октября, сделал заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк, передает Dziennik.pl. По его словам, у поляков в нашей стране возникают проблемы со свободой слова, вероисповедания, а также с доступом к образованию на родном языке.

Замминистра добавил, что положение поляков в Украине меняется в худшую сторону "в силу объективных и субъективных факторов". Среди них в частности социально-экономическая ситуация, из-за которой украинские поляки вынуждены уезжать в другие страны, включая Польшу.

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"Польские общины в Украине сокращаются тревожными темпами, особенно среди молодежи", – сказал Шинковский вель Сенк.

Еще одной причиной ухудшения жизни поляков в Украине в МИД назвали ситуацию с коронавирусом. По смертности от COVID-19 наша страна нередко занимает второе место среди европейских стран, что негативно влияет на всех ее жителей, включая поляков.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии OBOZREVATEL сказал, что украинская сторона "категорически отвергает" такие заявления о якобы дискриминации поляков в Украине.

"Использование таких утверждений вводит в заблуждение наши общества, не отражает реальное состояние дружеских и партнерских отношений Украины и Польши", – сказал он.

Николенко добавил, что такие слова от заместителя министра неожиданно прозвучали после заседания консультационной комиссии насчет образования представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. На встрече было достигнуто взаимопонимание и подтверждена открытость к конструктивному диалогу.

"Призываем польскую сторону воздерживаться от политических оценок, которые диссонируют с реальными намерениями и шагами сторон для укрепления партнерства Украины и Польши в разных областях", – резюмировал дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наша страна вместе с Молдовой и Грузией попадет в следующую волну расширения Евросоюза.