В МИД ответили, рассматривает ли Украина переименование Грузии в Сакартвело

Украина пока не рассматривает переименование Грузии в Сакартвело, как это ранее сделала Литва.

Об этом сказано в ответе Министерства иностранных дел на запрос ВВС Украина. По данным ведомства, грузинская сторона не обращалась с таким вопросом.

"Вопрос изменения названия Грузии сейчас не стоит на повестке дня отношений Украины и Грузии", – уточнили в министерстве.

Также МИД не ответил на вопрос издания о другом варианте использования названия Грузии – "Джорджия" (от латинского Georgia).

Отмечается, что с 2000-х годов, когда с Россией ухудшились отношения, грузинские политики призывали другие страны отказаться от варианта "Грузия" из-за годов неволи в составе Российской империи и СССР.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Литва официально решила использовать название Сакартвело вместо "Грузия". Такое решение было принято по просьбе грузинской стороны.