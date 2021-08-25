В МИД назвали количество украинцев, которые все еще остаются в Афганистане

Из столицы Афганистана Кабула в Киев прибыли уже три эвакуационные рейсы. Однако на территории страны, захваченной боевиками исламистского движения "Талибан", все еще находятся около 90 украинцев.

Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает УНН. Дипломат отметил, что украинское посольство продолжает искать пути эвакуации украинская из Афганистана.

"23 августа Украина эвакуировала из Афганистана 98 человек: 41 украинца и 57 афганцев. Это был уже третий эвакуационный рейс нашего государства после обострения ситуации в Афганистане. На территории Афганистана продолжает оставаться около 90 граждан Украины ", — сказал Николенко.

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Представитель МИД также рассказал, что украинское посольство в Таджикистане вместе с другими причастными ведомствами сейчас ищут возможные пути эвакуации наших земляков из Афганистана. Для этого привлекаются также логистические возможности западных партнеров.

Николенко также отметил, что приоритетом является эвакуация украинцев и членов их семей. Однако дипломат не исключил также эвакуацию иностранцев по гуманитарным соображениям, если для этого будут возможности.

Напомним, что 21 августа украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД эвакуировал из Кабула 85 человек. Среди них были граждане Украины и иностранцы.

22 августа в Киев из Афганистана прибыл второй эвакуационный борт. Он привез 31 гражданина Украины и 52 иностранца. В частности, среди эвакуированных были 12 украинцев, которые застряли на военной базе под Кабулом.

23 августа стало известно, что из Кабула вылетел еще один украинский самолет, на борту которого находится 103 человека. Вечером того же дня он прибыл в аэропорт "Борисполь".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Госдепе США сообщили, что Украина, как и ряд других стран, предложила принять у себя часть беженцев из Афганистана.