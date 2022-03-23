В Мариуполе российские оккупанты уничтожили здание музея, где хранились картины всемирно известных мастеров

В среду, 23 марта, в Мариуполе вражеские войска уничтожили здание Художественного музея имени Архипа Куинджи. Там хранились оригиналы картин известных во всем мире мастеров: Ивана Айвазовского, Николая Глущенко, Татьяны Яблонской, Михаила Дерегуса и других.

Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Мариупольского городского совета. Оригиналов авторства Архипа Куинджи на момент бомбардировки в музее не было, однако остались копии работ Андрея Яланского и Александра Ольхова.

Всего в уничтоженном рашистами здании было около 2 тысяч экспонатов. В том числе произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, графики и скульптуры.

Ранее OBOZREVATEL писал, что террористы "ДНР" захватили под Мариуполем колонну эвакуационных автобусов, которые должны были ехать по гуманитарному коридору. Людей держат в заложниках и собираются ли их отпустить – неизвестно.

Видео дня

Напомним, что почти уничтоженный Мариуполь, взятый в окружение армией оккупантов, показали на видео с дрона и на фото со спутников Maxar. Обнародованные материалы раскрывают подлинный масштаб варварства российских оккупантов, уничтожающих мирный город.

Видео из дрона обнародовали бойцы полка "Азов", защищающие город от вражеского нашествия. Они отметили, что, несмотря на страшный вид – город все еще жив. Они отметили, что в подвалах догорающих домов "дышат голодные люди".

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