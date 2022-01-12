В Кремле назвали условие для деэскалации у границ Украины: нужно принудить Киев к выполнению 'Минска-2'

В России заявили, что отведут свою военную технику от границ Украины только, если НАТО прекратит "всякое военное содействие" нашему государству. Кроме того, в Кремле поставили условие и представителям власти Украины.

Оно заключается в выполнении Минских соглашений. Об этом сказал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета РФ – НАТО, передает ТАСС.

"Здесь наша позиция абсолютно понятная: деэскалация возможна", – сказал он. Это произойдет, если "принудить власти в Киеве выполнять Минские соглашения", считает Грушко.

Представитель Кремля также отметил, что во время переговоров Совета Россия – НАТО не удалось принять совместное решение якобы из-за "фундаментальных отличий в видении европейской безопасности".

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Грушко также пригрозил НАТО ответными действиями на любой шаг Альянса. "Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит это будет с нашей стороны политика контрсдерживания. Если будет устрашение, от нас будет контрустрашение. Если будет поиск уязвимостей в оборонной системе Российской Федерации, значит с нашей стороны будет поиск уязвимостей НАТО. Иного пути не будет", – отметил политик.

Он заявил, что в организации якобы пытаются сделать так, чтобы принцип неделимости безопасности не распространялся на Россию.

"Попытки построить безопасность против России без участия России они контрпродуктивны, они обречены на провал. Мы не дадим этого сделать", – сказал Грушко.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что страна будет "принимать все меры, включая военно-технические, для обеспечения своей безопасности".

Напомним: во время встречи 12 января в Брюсселе представители Российской Федерации и 30 государств-членов Североатлантического альянса обсудили, среди прочего, три главных вопроса. Эти вопросы содержали европейскую безопасность, особенно ситуацию в Украине и вокруг нее, а также проблемы военных действий, взаимной транспарентности и снижения рисков. Заседание началось около 11:00 по Киеву и длилось около четырех часов. Все, что известно о переговорах – в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель США в НАТО Джулианна Смит заявила, что не видит возможностей для компромисса по требованиям России о так называемых гарантиях безопасности. При этом она подчеркнула, что диалог с Россией есть.