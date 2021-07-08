В Израиле новым президентом стал сын старого: Зеленский поздравил Герцога с инаугурацией. Фото

В Израиле официально сменился президент – преемником Ревена Ривлина стал Исаак Герцог. В среду, 7 июля, он принял присягу главы государства.

Об инаугурации Исаака Герцога сообщило издание Times of Israel. Герцог принял присягу на торжественной церемонии в израильском парламенте Кнессете в Иерусалиме под крики депутатов "Да здравствует президент!", "Да здравствует Государство Израиль!".

Бывший лидер лейбористской партии, председатель Еврейского агентства по связям с диаспорой и вопросам репатриации Исаак Герцог стал 11-м президентом Израиля. Одновременно он стал первым главой этой страны, который является сыном бывшего президента.

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Новый президент Израиля принес присягу на той же Библии, что и его отец, Хаим Герцог 38 лет назад. 107 - летняя Библия имеет долгую историю в его семье. Священная книга пережила обе мировые войны и была подарена бабушке Исаака Герцога ее отцом накануне свадьбы.

Исаак Герцог начал свой семилетний срок с обещания служить "президентом для всех" и работать над смягчением риторики, которая вызывает разногласия в стране.

"Необоснованная ненависть, поляризация и разногласия требуют очень высокой цены ... самой высокой ценой является размывание нашей национальной устойчивости", — сказал Герцог. "Моя миссия, цель моего президентства, – сделать все, чтобы возродить надежду", — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Исаака Герцога с инаугурацией. Свои пожелания он выразил в Twitter.

От всего сердца поздравляю с инаугурацией! Пусть сбудется Ваше стремление – быть хорошим президентом всех израильтян. Желаю мира и процветания народу Израиля. Надеюсь на дальнейшее укрепление отношений дружбы и партнерства между Украиной и Израилем", — написал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле завершилась эпоха Нетаньяху. В стране впервые за 12 лет сменился глава правительства – этот пост занял эксминистр обороны и IT-миллионер Нафтали Беннет.