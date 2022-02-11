В Харькове усиленно готовятся к визиту Зеленского: в городе пройдет заседание СНБО. Видео

В пятницу, 11 февраля, президент Владимир Зеленский посетит Харьков с рабочим визитом, в ходе которого также состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В связи с этим местные правоохранители перешли на усиленным режим работы.

В частности, в городе заметили большое скопление полиции и много спецтранспорта. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Веха Харьков" (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По информации издания "В городе", кроме заседания СНБО, Зеленский будет участвовать в заседании Президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

Заседание Совета национальной безопасности и обороны будет проходить в здании Харьковской областной государственной администрации.

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Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главным вопросом на заседании Совета в Харькове станет намерения Российской Федерации перекрыть районы Черного и Азовского морей.

Накануне стало известно, что страна-агрессор на период с 13 по 19 февраля планирует закрыть для судоходства два района Черного моря и один в Азовском море.

Как сообщал OBOZREVATEL, СНБО на заседании в Харькове также рассмотрит введение санкций против телеканала "НАШ". В то же время это не коснется бывшего нардепа Евгения Мураева, которого руководство СМИ называет "представителем собственника".