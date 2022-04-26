В Грузии призвали власти Украины вернуть посла и не требовать введения санкций против России

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе призвал украинскую власть вернуть посла. Кроме того, он заверил, что Грузия присоединилась ко всем критическим санкциям против России.

В то же время он призвал не требовать введения новых санкций против РФ. Об этом Бурчуладзе рассказал во время общения с журналистами, сообщает издание "Эхо Кавказа".

По мнению Бурчуладзе, Грузия прикладывает максимум усилий, чтобы показать правительству Украины и украинскому обществу свою поддержку. Министр обороны отметил, что считает ошибкой решение руководства Украины отозвать из Тбилиси своего посла.

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"Отзыв посла, конечно же, был ошибкой. Чем быстрее мы забудем те обиды, которые есть, тем быстрее будут развиваться наши страны и наступит мир", – сказал Бурчуладзе.

Кроме того, он подчеркнул, что Грузия присоединилась ко всем критическим санкциям – ООН, Совета Европы и другим. По мнению главы оборонного ведомства, "неразумно присоединяться к тем санкциям, которые не повлияют на агрессора, а будут лишь угнетать население Грузии".

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что его страна не будет вводить санкции против России из-за вторжения в Украину. Причина – это не входит в интересы Грузии и ее народа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что Грузия помогает РФ обходить санкции и закупать военное оборудование. В Грузии обвинение назвали беспочвенным и заверили, что осуществляют строгий контроль на всех таможенных пунктах.