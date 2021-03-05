В 'Голосе' поддержали санкции США против Коломойского

В партии "Голос" заявили, что поддерживают введение санкций США против Игоря Коломойского за "причастность к значительной коррупции".

Как отметила лидер партии, народный депутат Кира Рудик, "Голос" последовательно борется с коррупцией и считает это одной из ключевых задач власти, передает пресс-служба политической силы.

"Санкции США показывают, что украинская коррупция находит свое наказание скорее границей, чем в Украине. Пока в Украине не проведут полноценную судебную реформу и не реформируют суды, мы не можем надеяться на равную справедливость для всех украинцев", – сказала она.

Рудик призвала правоохранительные органы обратить внимание на санкции против Коломойского и не тормозить уголовные дела.

Как сообщал OBOZREVATEL:

США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского по обвинению в коррупции. Кроме самого предпринимателя, под ограничения попали члены его семьи.

Международное детективное агентство Kroll выявило, что ПриватБанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к нанесению финучреждению убытков минимум на 5,5 миллиардов долларов.