В G7 призвали РФ немедленно прекратить провокации на границе с Украиной

Министры стран "Большой семерки" G7 призвали Россию прекратить провокации и дестабилизирующие действия у границ с Украиной, а госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил эту ситуацию с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Заявление Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США, Великобритании, а также высокого представителя Евросоюза обнародовано на сайте американского Госдепа 12 апреля. В нем главы МИД высказались о наращивании российских войск не только возле украинских границ, но также на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

"Мы обеспокоены продолжающимся большим наращиванием российских вооруженных сил на территории Украины, ее границ и в незаконно аннексированном Крыму. Это масштабное перемещение войск без предварительного уведомления представляют собой угрожающую и дестабилизирующую ситуацию. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии с ее международными обязательствами", – сказано в тексте.

В частности, в G7 призвали Москву соблюдать подписанные ею принципы и обязательства ОБСЕ о прозрачности передвижения войск (Венская конвенция).

Также министры выразили неизменную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Кроме того, в Госдепе отметили, что Блинкен перед поездкой в Брюссель обсудил ситуацию вокруг Украины с генсеком НАТО.

В заявлении говорится о "необходимости, чтобы Россия срочно прекратила агрессивное наращивание военной мощи вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму".

Как сообщал OBOZREVATEL, на север оккупированного Россией Крыма из Пскова перебросили значительное количество военной техники и десантников. Это уже не первый такой случай.