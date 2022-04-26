В Финляндию прибыли корабли НАТО для участия в совместных учениях

В понедельник, 25 апреля, в финский порт Турку прибыли три военных корабля НАТО, которые примут участие в учениях с военно-морскими силами Финляндии. Это вызвано решением Хельсинки о возможном присоединении к Альянсу.

Об этом сообщает Reuters. Речь идет о судах Латвии, Эстонии и Нидерландов.

Латвийский минный заградитель LVNS Virsaitis, эстонский ENS Sakala и голландский HNLMS Schiedam будут проводить совместные учения с двумя минными тральщиками из прибрежного флота Финляндии.

Целью двухдневных учений, которые должны начаться 28 апреля, является подготовка финских кораблей к участию в силах реагирования НАТО в 2022 году и сосредоточение на противоминной деятельности.

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Как сообщал OBOZREVATEL, правительства Финляндии и Швеции якобы готовятся подать заявки на вступление в НАТО одновременно. Это может произойти в конце мая.

13 апреля СМИ сообщили, что премьер Швеции намерен подать заявку на вступление страны в НАТО на саммите в Мадриде 29-30 июня. Если это произойдет, страна войдет в состав организации уже к концу лета 2022 года.

Добавим, что в случае вступления Финляндии в НАТО страна намерена направить войска в страны Балтии, где они будут обеспечивать безопасность воздушного пространства.