В "ЕС" заявили о подготовке новых фейков против Порошенко

Против пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко планируется очередной фейковый вброс о якобы присутствии "его людей" в структуре собственности сети АЗС GLUSKO.

Пресс-служба политсилы считает, что за этим стоит Офис президента Украины. По этому поводу в "ЕС" опубликовали заявление.

"Хотим отметить: достаточно системно умножать ложь, связывая Порошенкa и Медведчука. Украинцам все больше становится очевидным, что цель этого очередного вброса – в который раз отвлечь внимание общества от провалов власти и реальной государственной измены чиновников с Банковой, причастных к срыву операции по задержанию группы "Вагнера", – отметили в партии.

В тексте заявления обратили внимание также на то, что именно "Слуги народа" совместно с ОПЗЖ отказались предоставить своих представителей для Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию срыва операции по "вагнеровцам".

"Не получится. Эта тема приобрела серьезное звучание, в том числе и в иностранных СМИ. Это резонансное преступление", – заявили в "ЕС".

Представители партии заверили, что единственное, что может противопоставить Офис президента этому скандалу – это запуск новых фейков о "Европейской Солидарность" как о ведущей оппозиционной силе в стране.

"Понимая "сериальные корни" действующей власти, все же отметим, что функции власти – это государственная политика, а не запуск фейков", – подытожили в обращении.