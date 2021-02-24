В 'ЕС' заявили, что обжалуют в суде переименование проспекта Григоренко в Харькове

В партии "Европейская солидарность" заявили, что будут обжаловать в суде решение Харьковского городского совета о переименовании проспекта Григоренко на Жукова.

Об этом сообщила председатель Харьковской территориальной организации партии, народный депутат Ирина Фриз на своей странице в Facebook. Она назвала действия депутатов, которые голосовали "за" переименование антизаконными.

"Сегодня состоялось антизаконное действо в стенах Харьковского городского совета. В очередной раз несмотря на требование фракции" Европейская Солидарность – Харьковщина "снять с повестки дня вопрос о переименовании проспекта Григоренко на маршала Жукова оно было не только оставленное, но и принято руками представителей фракций Блок Кернеса – Успешный Харьков , ОПЗЖ, Партии Шария и "слуг". Поддержали нарушение действующего Закона 57 депутатов городского совета", – написала Фриз.

Она сообщила, что "Европейская солидарность" подает административный иск о признании противоправным и отмене решения горсовета о переименовании проспекта Григоренко.

Напомним, депутаты фракции блокировали трибуну с требованием снять вопрос о переименовании проспекта Григоренко с повестки дня.

"Позиция нашей партии является категорической, ведь вопрос декоммунизации – это не формальная процедура, это – публичное отношение украинского народа к советскому диктаторского режима. Попытки мэрии снова, уже в третий раз, вернуть проспекта имя кровавого маршала полностью противозаконными, ведь согласно действующему законодательству ни один объект топонимики в Украине не может быть назван в честь человека, который занимал руководящие должности в высших органах власти и управления тогдашней Сталинской республики", – отметил председатель фракции Олег Абрамичев.