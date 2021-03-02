В "ЕС" требуют внести закон о коллаборационизме и ВСК по "вагнеровцам" в повестку дня

Фракция "Европейской Солидарности" требует от руководства парламента немедленно внести в повестку дня законопроект об ответственности за коллаборационизм и создания ВСК по "вагнеровцам".

Об этом с трибуны Верховной Рады заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко. Она напомнила, что ровно семь лет назад Кремль начал оккупацию украинских территорий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Ровно семь лет назад Совет Федераций проголосовал за введение российских оккупационных войск на территорию суверенной Украины. И нынешние забывчивые с Банковой не могут вспомнить фамилии тех, кто сдал Крым. Так давайте напомним, что это был Янукович, который обратился с письмом соответствующим к Российской Федерации ввести войска. 90% "ментов", потому что не поворачивается язык назвать их милицией, Крыма сдали тогда присягу, народ украинский и Украину. И руководство этих "ментов" сейчас работает на Банковой", – напомнила Геращенко.

"Байден, новый президент Соединенных Штатов, выдал очень сильное заявление к седьмой годовщине оккупации Крыма, где очень четко назвал, кто же является захватчиком – это Российская Федерация. На этой неделе Президент Евросовета Шарль Мишель посетит Донбасс. Давайте требовать от власти в присутствии наших европейских партнеров рассказать о том, что перемирия нет ни одного дня, о десятках убитых и раненых только в этом году. О сорванном и заблокированном освобождении заложников, о страданиях миллионов украинцев", – призвала Геращенко.

"На Востоке не сепаратисты, не боевики – там российские оккупационные войска и их наемники. Нужно называть вещи своими именами и немедленно принимать закон о коллаборационизме. Мы хотим поблагодарить фракцию "Голос", а также других коллег, которые поддержали инициативу "Европейской Солидарности" и стали соавторами закона о коллаборационизме", – отметила Ирина Геращенко.

Она подчеркнула, что в тот же день монобольшинство также зарегистрировало похожий законопроект.

"Мы не будем здесь рвать на себе вышиванки, кто больший патриот. Главное – принять этот закон", – отметила сопредседатель "Европейской Солидарности".

"Мы требуем от председателя Верховной Рады немедленно в повестку дня внести законопроект о коллаборационизме, так же, как ВСК по "вагнеровцам". Потому что это неприлично, когда в высоких кабинетах государства сидят предатели, которые сегодня вновь предают украинских разведчиков, сдают их", – заметила Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта во время согласительного совета Петр Порошенко заявил о необходимости создания парламентской следственной комиссии по сорванной спецоперации по задержанию российских боевиков с ПВК Вагнера.