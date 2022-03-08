В ЕС режим Лукашенко назвали соучастником преступлений Путина в Украине

Европейский Союз рассматривает режим непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко как соучастника российской агрессии в Украине. Ему напомнили, что развязанная Россией война является грубым нарушением международного права и Статута ООН.

Об этом говорится в заявлении ЕС, которое прозвучало во время заседания Постоянного совета в Вене 7 марта. Его приводит "Укринформ".

Лукашенко напомнили, что он также несет ответственность за жертвы среди людей, ранения и разрушения.

Полномасштабная война президента Путина против Украины является грубым нарушением международного права и Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Историческая резолюция ГА ООН на прошлой неделе показала, что международное сообщество единственно выступает против российской захватнической войны. Россия, с участием режима Лукашенко в Беларуси как соагрессора, несет полную ответственность за жертвы среди людей, ранения и разрушения", – говорится в заявлении.

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Евросоюз требует в Россию немедленно прекратить военные действия и вывести все свои войска со всей территории Украины. Также страна-агрессор должна прекратить свою кампанию по дезинформации и кибератаки.

"Мы также повторяем наш призыв к Беларуси не способствовать российской агрессии и соблюдать свои международные обязательства. ЕС решительно поддерживает неотъемлемое право Украины на самооборону, а также усилия украинских Вооруженных сил по защите территориальной целостности и населения Украины в соответствии со статьей 51 Устава ООН", – говорится в заявлении ЕС.

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