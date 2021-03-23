В "ЕС" призвали власть озвучить план борьбы с пандемией и решение катастрофической нехватки вакцин

"Европейская Солидарность" требует на внеочередном заседании парламента рассмотреть в первую очередь борьбу с коронавирусом.

Об этом в видеообращении заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов. Он отметил, что прежде всего, страна должна услышать стратегию власти в борьбе с пандемией и решением катастрофической нехватки вакцин (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"По состоянию на сегодня они смогли завезти мизерное количество доз, достаточное для вакцинации максимум 250 000 человек. Это не охватывает и процента населения. Это – провал, результат дилетантизма и непрофессионализма зеленой команды, которые уже стоили жизни более тридцати тысячам украинцев", – отметил Герасимов.

"Сегодня в Украине коронавирус унес 333 жизни – это печальный антирекорд. В то же время, в Великобритании, благодаря массовой вакцинации, за минувшие сутки зафиксировали самую низкую смертность от ковида с сентября прошлого года. Противодействие пандемии и вакцинация давно перестали быть исключительно медицинским, а стали геополитическими вопросами, которые решаются благодаря дипломатическому мастерству руководства государств", – заметил сопредседатель фракции.

"Мы требовали и требуем проблему борьбы с ковидом рассмотреть на заседании СНБО с привлечением лидеров парламентских фракций", – убежден Герасимов.

"О внеочередном заседании парламента: несмотря на критическую ситуацию с эпидемией коронавируса – требуем прежде всего рассмотреть инициированное нами постановление "О принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2, и обеспечение неукоснительного выполнения решений Верховной Рады Украины, принятых в этой сфере", – отметил Герасимов.

Он также настаивает на включении в повестку дня парламента Постановления оппозиции 4105 о создании ВСК по расследованию государственной измены на самом высоком уровне при передаче России секретной информации о спецоперации по задержанию российских военных преступников из частной армии Вагнера.