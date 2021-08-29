В 'ЕС' призвали срочно собрать 'нормандскую четверку' из-за обострения в Донбассе

Впервые с 2017 года российские наемники применили тяжелое вооружение и привели к крайне серьезному обострению на фронте, обстреляв мирную украинскую Авдеевку.

За последние несколько дней мы имеем десять тяжелораненых, и, к сожалению, убитых украинских Героев.

Российский ударный беспилотник, который власть стыдливо назвала "неизвестного происхождения", который облетал Харьковскую область 27 августа, беспрепятственно выполнил свои разведывательные задания, а может и имитацию бомбежки. Подобное нарушение украинской границы – минимум причина для немедленного созыва СНБО и координации с международными союзниками.

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"Европейская Солидарность" требует от руководства государства немедленно инициировать видеоконференцию нормандского формата и вместе с партнерами требовать от Путина соблюдения режима тишины.

Банковая должна немедленно поручить созыв ТКГ по ухудшение ситуации на Донбассе и дать возможность командирам подразделений на месте принимать решение об огне в ответ, чтобы защитить мирное население украинского Донбасса.

Также, власти обязана найти средства и немедленно установить систему современного видеонаблюдения на всей линии соприкосновения. Это усилит безопасность украинских воинов.

Необходимо отменить все нелепые ограничения, которые препятствуют эффективному противодействию агрессору и сдерживанию его от нападений на наши силы и мирное население.

МО и Правительство должны немедленно выплатить все задолженности военнослужащим ВСУ по отпускам и больничным. А в бюджете 2022 должно быть предусмотрено увеличение зарплат украинским военным.

Деоккупация Крыма и Донбасса, а также ужесточение санкций против страны-агрессора должны стать ключевыми темами переговоров Зеленского и Байдена.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью " Украинской правде " рассказал, что одним из самых сложных переговорных марафонов во время его каденции был процесс ратификации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Порошенко отмечает – речь шла о европейской мечте для Украины, поэтому ответственность была чрезвычайно высока.