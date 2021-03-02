В "ЕС" призвали сохранить Долинский центр поддержки детей и семей на Прикарпатье

Партия "Европейская солидарность" требует от Ивано-Франковского областного совета остановить процесс ликвидации Долинского центра социальной поддержки детей и семей "Теплый дом".

Об этом во время брифинга в Верховной Раде Украины заявила председатель постоянной Комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко. Она отметила, что недавно лично побывала на Прикарпатье.

"Как человек, который в совершенстве знает реформу деинституализации и требования по ее внедрению, я хочу подчеркнуть, что Центр социальной поддержки "Теплый дом" отвечает всем требованиям и стандартам, которые предусматривает реформа", – подчеркнула Марина Порошенко.

Она сообщила, что в заведении есть три малых групповых дома, в которых воспитываются 31 ребенок из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, 8 детей с инвалидностью и 26 детей, состоящих на учете по поводу различных заболеваний. Также есть дневной стационар для детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями.

"Отделение Центра сформированы с сохранением родственных связей, возрастных, индивидуальных и психологических особенностей детей. Образование воспитанники получают в инклюзивных школах г. Долина и Долинской ОТГ. Соответственно происходит их социализация и подготовка к самостоятельной жизни", – подчеркнула Марина Порошенко.

Она также сообщила, что несмотря на это, 19 февраля этого года временное большинство в Ивано-Франковском областном совете приняло решение о прекращении деятельности центра путем его ликвидации.

"Единственная фракция, которая выступила категорически против этого решения, была фракция "Европейской Солидарности". И я очень благодарна нашей команде в Ивано-Франковской области за то, что вы стали на защиту, без преувеличения, уникального заведения", – отметила Марина Порошенко.

"Начальник службы по делам детей ОГА Иван Ковалик отметил высокий уровень организации работы "Теплого дома" – и призвал проголосовать за ликвидацию учреждения. Это недопустимо, когда фракции "Свобода", "За будущее", "Батькивщина" и "Слуги народа" решили проголосовать за прекращение деятельности Долинского областного центра социальной поддержки детей и семей "Теплый дом". Там воспитываются и проходят реабилитацию более 50 детей", – возмущается народный депутат София Федина.

"Ни одна реформа не может проводиться таким образом, чтобы ухудшить условия пребывания и качество жизни детей. А в результате закрытия "Теплого дома" дети будут переведены в интернатные учреждения, в которых условия приближенные к советским. Кроме того, эти заведения находятся в другой части области – городе Тлумач и селе Долишне Залучье", – объясняет Марина Порошенко.

"Кроме того, решением о ликвидации этого учреждения местные чиновники лишают детское население города Долина, проживающее в непосредственной близости от Центра, возможности получить качественные коррекционно-развивательные услуги. И этим нарушают принцип приближения услуг к населению", – отмечает председатель профильной комиссии Киевсовета.

"Мы не оставим этот вопрос без нашего контроля. Мы не позволим ликвидировать это чрезвычайно важное заведение для сирот Ивано-Франковской области. Поэтому мы обратились к министру образования, министру социальной политики, уполномоченным по делам человека и ребенка. Наши требования, сформулированные депутатами "Европейской Солидарности" в депутатском обращении – создание межведомственной выездной комиссии, которая изучит этот вопрос. Причем рассматривать его будут и в Долине, и в Тлумаче, куда должен был якобы переехать этот приют. До момента изучения этого вопроса оставить в качестве опорных Долинский и Тлумацкий приюты как базовые центры. Рассмотреть вопрос о возможности государственного софинансирования этих сиротинцев для работы с сиротами, в частности детьми с инвалидностью", – говорит народный депутат Владимир Вятрович.

Марина Порошенко убеждена, что такие действия Ивано-Франковской областной власти является недопустимыми и даже преступными. "Наша политическая сила сделает все возможное и на местном, и на общенациональном уровне, чтобы не допустить разрушения действительно уникального заведения и дать возможность детям расти и воспитываться в качественных современных условиях", – резюмировала Марина Порошенко.