В "ЕС" потребовали извинений за фейки о срыве Порошенко вакцинации в Украине

Команда монобольшинства в украинском парламенте стала вторым по мощности после российского агитпропа источником распространения фейков, особенно в том, что касается пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом заявили в пресс-службе "Европейской солидарности". Отмечается, что еще не утихли волны после их воскресной дезы о том, что Порошенко лично руководил разрисовкой Офиса Президента, как "слуга"-нардеп Радуцкий выпустил новую "утку", что пятый Президент сорвал поставки очередной партии индийской вакцины.

В течение часа очередная ложь была опровергнута сообщениями как минимум трех источников: агентства Reuters, "Голоса Америки" и авторитетного индийского медиа "Хинду". Правда заключается в том, что Индия ограничивает экспорт вакцин из-за усиления пандемии внутри страны.

В "Европейской Солидарности" выразили мнение, что те, кто распространил фейк, должны были бы извиниться перед Порошенко за циничные обвинения. Они не по адресу.

Власть несет ответственность за срыв вакцинации, провал борьбы с пандемией, за смерти тысяч людей, за настоящие и будущие карантины и локдауны – учитывая то, что имеющиеся и законтрактованные объемы препаратов в обозримой перспективе не способны разорвать цепь заболеваемости и вернуть страну к нормальной жизни. К концу года, по наиболее оптимистическому сценарию, удастся привить не более 4 миллионов человек – меньше десятой части.

Летом прошлого года руководство государства должно было сделать вклад в инициированный Евросоюзом фонд по созданию вакцины и быть первыми в очереди на получение препаратов. Вместо того деньги антиковидного фонда закатали в позолоченный асфальт "Великого крадівництва", который сейчас сходит вместе с талым снегом. А если бы они использовались по назначению, это бы позволило вовремя законтрактовать вакцины и сделать прививку десяткам миллионов украинцев.

Да, за вакцины идет жесткая конкуренция. Это суровая правда. Это конкуренция между президентами и главами правительств разных стран. Власти этой конкуренции вполне предсказуемо не выдержали, и это горькая правда. Недаром в Украине издавна говорят: "К булаве еще надо и голову".

Почти никто не сомневается, что, случись такая беда во времена Порошенко, он исключительно благодаря своему дипломатическому таланту обеспечил бы страну достаточным количеством вакцин и защитил бы украинцев. Сейчас время списывать все на предшественников давно истекло. Пришло вместо этого время отвечать виновным за свою неуклюжую деятельность и преступное бездействие.

"Европейская Солидарность" еще раз настояла на созыве заседания СНБО с привлечением лидеров парламентских фракций, где уже коллективный разум должен найти ответы на вызовы, с которыми не в состоянии справиться власть.