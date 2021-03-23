В ЕС осудили указ Путина о "запрете" украинцам владеть землей в Крыму

В Европейском Союзе не признали указ российского президента Владимира Путина о "запрете" украинцам владеть землей во временно оккупированном Крыму.

Категорическую позицию западные партнеры нашего государства озвучили в заявлении представительства иностранных дел и политики безопасности Европейской службы внешних связей. Его текст обнародовали на официальном сайте ЕС.

Так, в нем говорится об осуждении указа Путина, который предусматривает добавление большей части Крыма и Севастополя в список "приграничных территорий" Российской Федерации, на которых неграждане России не имеют права владеть землей. "Документ" оккупантов был принят еще в 2020 году, но вступил в силу только 20 марта.

"Европейский Союз не признает незаконной оккупации Крымского полуострова Россией, которая является явным нарушением международного права. Поэтому ЕС не признает этот указ и считает его вступление в силу очередной попыткой принудительной интеграции незаконно оккупированного полуострова к России", – сказано в заявлении.

Европейские политики, отметили, что Крым входит в состав Украины, и добавили, что путинский указ является нарушением международного гуманитарного права, поскольку это еще один шаг на пути к введению российского гражданства на полуострове.

"Это привело к произвольному лишению собственности. ЕС призывает Россию прекратить все нарушения международного права на Крымском полуострове. Мы твердо поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и приветствуем дипломатические усилия Украины, которые имеют целью их восстановление", – отметили евродипломаты.

Кроме того, они предупредили, что ЕС продолжит применять свою политику непризнания незаконной оккупации Крымского полуострова, в том числе путем введения ограничительных мер.

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