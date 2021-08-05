В Черном море стартовали военные учения с участием Украины и НАТО. Фото

В акватории Черного моря стартовали международные военные учения Dive-2021 при участии стран Североатлантического Альянса. Кроме Военно-морских сил государств в составе НАТО, в учениях принимают участие Украина, Грузия и Азербайджан.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook. В мероприятии были на практике проверены современное водолазное снаряжение, оснащение украинского поисково-спасательного судна "Александр Охрименко" и гидрографичный комплекс судна ВМС Румынии.

За время проведения учений были отработаны парные подводные спуски под воду на глубину 30 метров. Параллельно участники применяли правил поведения и оказания первой помощи в случае возникновения кислородной болезни (возникает вследствие нехватки кислорода и кислородного голодания).

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"Основные усилия сосредоточены на синхронизацию действий водолазов общей многонациональной тактической группы и ознакомления со спецификой водолазного дела разных стран с последующим внедрением ее в ходе выполнения совместных задач", – заметил руководитель украинской составляющей военных учений капитан первого ранга Алексей Нестеров.

Он также добавил, что в ходе Dive-2021 участников ожидает отработка операций с подводного разминирования, подводных подрывных и технических работ, противоминные действия и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля завершились двухнедельные военные учения Sea Breeze-2021. Участие в этом ежегодном мероприятии принимают армии Украины и США по стандартам НАТО.