В Белом Доме озвучили свою версию переговоров Байдена и Цзиньпина

В резиденции президента США в Вашингтоне завершился разговор Джо Байдена с президентом Китая Си Цзиньпином, который начался в 9:03 по местному времени. Эта встреча состоялась на фоне сообщений о возможной помощи Китаю в войне против Украины.

Впоследствии появилось официальное сообщение Белого Дома о ходе переговоров. Отмечается, что речь шла о вторжении России в Украину.

Президент США Джо Байден изложил взгляды Соединенных Штатов, союзников и партнеров относительно этой войны. Он также объяснил последствия для Китая, если Поднебесная решит все же оказать помощь России.

"Президент Байден подробно рассказал об усилиях США для предотвращения вторжения и ответе на него, в том числе путем возложения расходов на Россию. Он описал последствия для Китая, если он предоставит материальную поддержку России в ее жестоких нападениях на украинские города и мирное население. Президент подчеркнул свою поддержку дипломатического урегулирования кризиса", – говорится в сообщении Белого дома.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам разговора с президентом США Си Цзиньпин заявил, что Китай всегда выступал за мир и был против войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ООН подтвердили использование РФ в Украине запрещенных кассетных боеприпасов.

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