Утверждаю, что Голдман, при помощи Радуцкого, проводит вакцинацию украинским чиновникам и бизнесменам

Михаил Бродский Политика 15:48, 7.01.2021 Обновлено: 15:56, 7.01.2021

Продолжаю утверждать, что Роман Голдман (клиника "Медиленд") проводит вакцинацию, вакциной Pfizer, украинским чиновникам и бизнесменам за 2500 евро.

Помогает ему глава комитета парламента по вопросам здравоохранения – Михаил Радуцкий. Это мой ответ на текст BBC. Если не вывезли из Израиля, тогда это подделка.

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Политика

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