Украинцы останавливают 'вторую армию в мире', значит мы – первая, – замминистра обороны Маляр

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что российская армия несет огромные потери и не может выполнить поставленные перед ней задачи. По словам чиновницы, если защитники Украины останавливают "вторую армию" мира, значит ВСУ – первые.

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook. Маляр отметила, что оккупанты не ожидали такого сопротивления со стороны украинских воинов и общества.

"Вторая армия мира, как они себя называли, несет огромные потери и не может выполнить поставленные перед ней задачи. Если мы останавливаем вторую, то мы – первые. Мы умеем воевать, умеем обеспечивать свою армию, мы умеем организовать волонтерское движение и стать в строй", – написала она.

Видео дня

Замминистра констатировала, что всего за несколько дней украинцы централизованно развернули территориальную оборону и добровольческое движение – добровольческие формирования территориальных общин, волонтерскую помощь.

"Мы каждый на своем месте организованно делаем все для победы. Никакого хаоса нет. Да, наша борьба сложна, изнурительна, есть потери. Потому что цена свободы высока. Но наше общество так же крепко, как и наша армия", – сказано в сообщении.

Маляр также назвала главные задачи, которые стоят перед страной: дожать врага, стать сильным тылом для нашей армии и не оплошать память погибших, которые уже отдали жизнь за Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, за вечер 7 марта ВСУ сбили над Киевом два самолета российских оккупантов. Один был уничтожен системой ПВО, а другой – в воздушном бою.