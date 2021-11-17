Украинское общество должно знать, кто слил информацию о 'вагнеровцах' – генерал СБУ Кононенко

Депутат Киевсовета из фракции "Европейская Солидарность", генерал СБУ Виктор Кононенко настаивает на открытии уголовного производства против действующей власти из-за ливня Александру Лукашенко секретной информации относительно "вагнеровцев". Он убежден, что рассмотрение этого дела ответит на вопросы, которые хочет получить украинское общество.

Об этом Кононенко заявил возле Шевченковского суда. Как известно, генерал Кононенко подал в Службу безопасности Украины уведомление о преступлении, но СБУ саботирует открытие уголовного производства. Поэтому Виктор Кононенко оспаривает бездействие СБУ в судебном порядке.

"Почему важно рассмотрение этого вопроса? Потому что он дает ответ не только привлечению виновных к ответственности. Виновным за что? За провал операции, в результате которого мы не наказали военных преступников. В результате которого мы потеряли свидетелей для Гаагского трибунала. В результате которого мы в конце концов потеряли тот "обменный фонд", который позволил бы нам вернуть наших военнопленных домой", – подчеркнул Кононенко.

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"Изучение этой ситуации дает ответ на вопрос, на чьей стороне сегодняшняя украинская власть. Она служит украинскому народу или она на стороне врага? Это было сознательное слияние, или это было слияние по неосторожности? Это очень важно! И украинское общество хочет получить ответы на эти вопрос", – говорит Кононенко.

"По сути, есть блокировка на всех уровнях, мы видели отчет управляющей ВСК Безуглой, который не дал никакого ответа на поставленные вопросы... Власти есть, что скрывать. И это задает еще больше вопросов у общества к этой власти. И еще больше ставит под сомнение в служении власти украинскому народу", – констатирует Кононенко.

"Людям, которым нечего скрывать, которые не совершали преступлений, они приходят и с открытым лицом отвечают на вопросы, которые им задают. Если люди не отвечают, всячески пытаются избежать, идут даже не на точные ответы, а на какие-то обтекаемые фразы, – это свидетельствует о том, что им есть что скрывать.Поэтому мы этот вопрос не оставим!Я буду предлагать подавать апелляцию.Буду советоваться с моими адвокатами и иди до конца по этой ситуации.По крайней мере мы на сегодня фиксируем юридический факт: факт звонка был – был . Информация злилась – злилась. Операция провалилась – провалилась. Причинно-следственная связь есть. Мы будем настаивать на том, чтобы этот факт был расследован", – резюмировал Виктор Кононенко.