Украинский, польский и литовский парламенты осудили агрессию России: заявление

Представители украинского, польского и литовского парламентов заявили о поддержке Украины и осудили агрессивные действия России во время поездки в поселок Широкино Донецкой области.

Соответствующее заявление 21 апреля подписали первый заместитель Председателя ВР Украины Руслан Стефанчук, вицеспикер Сейма Польши Малгожата – Мария Гошевская и вицеспикер Сейма Литвы Паулюс Саударґас. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

"Мы хотим объединить все наши усилия, чтобы этот конфликт был погашен, и чтобы Украина возобновила целостность своих границ. Мы увидели сегодня страшную картину, и вместе должны это остановить!" – сказал Саударґас.

В свою очередь Гошевская подчеркнула, что Россия является виновником войны на Донбассе, которая принесла боль, разрушения и опустошения.

"К сожалению, я видела уже не одну войну. Я наблюдала войну не только здесь, в Украине, но и в Грузии. По моему мнению, их объединяет две вещи: страшная удручающая тишина, царящая сейчас там, где когда-то кипела жизнь, и виновник этого – Российская Федерация, именно она принесла боль, разрушения и опустошения на эти земли", – заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Россия 22 апреля проведет в оккупированном Крыму основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск в рамках "внезапной проверки боеготовности".