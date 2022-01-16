Украинские власти фактически исключили Европу из переговорного процесса по Донбассу, – Елисеев

Президент Украины Владимир Зеленский недавно инициировал трехсторонние переговоры с президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным. Этим украинская власть фактически исключили из переговорного процесса Европу. Об этом заявил глава ОО "Центр новых решений" Константин Елисеев на своей странице в Твиттере.

Он отметил, что Украина также нарушила принцип, о котором недавно напоминал глава дипмиссии ЕС Жозеп Боррель о вопросе безопасности в Европе.

"Предложив новый формат переговоров Украина-РФ-США, Банковая по сути исключила ЕС из переговоров и нарушила принцип, провозгласивший Борель, что "безопасность в Европе не может решаться без Европы". Интересно, согласовано ли это с Брюсселем? Или снова штанга?"", – объяснил Елисеев.

Видео дня

Предложив новый формат переговоров Украина-РФ-США, Банковая по сути исключила ЕС из переговоров и нарушила принцип, провозгласивший Борель, что "безопасность в Европе не может решаться без Европы". Интересно, согласовано ли это с Брюсселем? Или снова штанга? – Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) January 15, 2022

Как сообщал OBOZREVATEL, вчера глава ОП Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену провести трехсторонние переговоры вместе с хозяином Кремля Владимиром Путиным.