Украинские дипломаты потроллили в сети хвастовство России Крымом
Посольство Украины в Великобритании возмутилось из-за публикации российскими коллегами фото временно оккупированного Крыма и отреагировало на это троллингом.
Свой ответ из-за скандального выпада россиян украинские дипломаты опубликовали на официальной странице в Twitter. Их претензии касались подписи под снимком крепости Ени-Кале "Крым, Россия".
"Как насчет того, чтобы публиковать фотографии вашей территории? Мы слышали, что она крупнейшая в мире. Или вы перевезли всех ваших хороших фотографов в оккупированный Крым? Крым – это Украина", – напомнили оккупантам сотрудники посольства Украины в Великобритании.
Отметим, в конце января российская редакция ВВС возмутила украинских политиков и дипломатов публикацией о протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального, в которой назвала оккупированные Симферополь и Севастополь территорией страны-агрессора.
Так, на лживую информацию отреагировал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и экс-глава МИД Павел Климкин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 февраля, в седьмую годовщину оккупации Крыма Россией, президент США Джо Байден заверил, что его страна никогда не признает власть Москвы над украинским полуостровом и поддержит Украину в противостоянии врагу.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на эти слова, заявив, что никакой оккупации якобы вообще не было, поскольку речь шла о "воссоединении с Россией".
Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что считает временно оккупированный Россией Крым и Донбасс Украиной и это очевидно.