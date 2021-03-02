Украинские дипломаты потроллили в сети хвастовство России Крымом

Посольство Украины в Великобритании возмутилось из-за публикации российскими коллегами фото временно оккупированного Крыма и отреагировало на это троллингом.

Свой ответ из-за скандального выпада россиян украинские дипломаты опубликовали на официальной странице в Twitter. Их претензии касались подписи под снимком крепости Ени-Кале "Крым, Россия".

"Как насчет того, чтобы публиковать фотографии вашей территории? Мы слышали, что она крупнейшая в мире. Или вы перевезли всех ваших хороших фотографов в оккупированный Крым? Крым – это Украина", – напомнили оккупантам сотрудники посольства Украины в Великобритании.

Отметим, в конце января российская редакция ВВС возмутила украинских политиков и дипломатов публикацией о протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального, в которой назвала оккупированные Симферополь и Севастополь территорией страны-агрессора.

Так, на лживую информацию отреагировал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и экс-глава МИД Павел Климкин.

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