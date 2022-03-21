Украинские беженцы в Израиле: БАГАЦ принял промежуточное решение в пользу Украины

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Посольство Украины приветствовало промежуточное решение БАГАЦа по петиции, связанной с допуском на территорию Израиля граждан Украины.

Ранее адвокатская контора Томера Варша в Израиле подала в БАГАЦ петицию против решения главы МВД Израиля Аелет Шакед ограничить количество украинских беженцев в Израиле пятью тысячами. Посольство Украины выразило поддержку петиции.

Истцы требовали от властей Израиля придерживаться межгосударственных соглашений о безвизовом въезде в Израиль граждан Украины.

БАГАЦ на заседании 21 марта, учитывая то, что срок действия “схемы” приема украинских беженцев, предложенный министром внутренних дел Аелет Шакед истекает 27 марта, и комитет по внутренним делам должен обсудить этот вопрос 23 марта принял следующее решение:

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Ответчик должен представить заявление о принятом решении в течение 24 часов после того, как оно будет принято, но не позднее 28 марта.

Посольство Украины распространило заявление о том, что оно “уважает и приветствует подход Суда к данному вопросу”.

В заявлении посольства указывается на то, что суд признал наличие юридических решений относительно рассмотрения вопроса о въезде граждан Израиля в Израиль.

В заявлении также сообщается о том, что “министр внутренних дел Шакед и комитет Кнессета по внутренним делам “переосмыслят” текущую политику въезда и позволят въезд граждан Украины “без всяких предварительных условий”.

Посольство также выражает надежду на то, что “благодаря дружественным отношениям наших двух народов эта проблема будет решена без судебного вмешательства”.