Ukrainian Israeli Innovation Summit 2021 будет посвящен 30-летию дипотношений между Украиной и Израилем, – посол Корнийчук

В рамках Ukrainian Israeli Innovation Summit 2021, который буде посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Израилем, пройдут обсуждены перспективы расширения сотрудничества и презентация технологий будущего в сфере строительства и медицины. Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук написал на своей странице в соцсети Facebook.

"С радостью сообщаю, что вскоре, а именно - 15 декабря, нас ожидает выдающееся событие - четвертая международная конференция Ukrainian Israeli Innovation Summit 2021. В этом году событие будет посвящено 30-летию дружбы и сотрудничества между Украиной и Израилем. Она объединит официальных лиц Украины и Израиля, представителей ведущих технологических компаний, выдающихся учёных и общественных деятелей обеих стран для обсуждения перспектив расширения горизонтов для сотрудничества между странами", - сказал он.

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Глава дипмиссии отметил, что основное внимание участники конференции все же уделят технологическим инновациям.

"В частности строительным технологиям и медицине - медицинскому менеджменту будущего: украинско-израильское сотрудничество в технологиях здравоохранения, состоится презентация самых увлекательных технологий будущего. Также буду обсуждены перспективы бизнес-сотрудничества, венчурного инвестирования и привлечения инвестиций, продвижение бренда страны на международной арене и концепция "мягкой силы" в женском лидерстве", - отметил Евгений Корнийчук.

Кроме того, запланирована церемония награждения выдающихся израильтян и украинцев, которые сделали весомый вклад в развитие партнёрства между странами "TOП-30 создателей израильско-украинских перемен".

Конференция пройдет при поддержке Организатор конференции – технологическая платформа Global Israeli Initiative, соорганизаторы - Посольство Израиля в Украине и Посольство Украины в Израиле, Инновационный парк UNIT.City, венчурный фонд VentureIsrael, компании Simple Investing & Really Building и VIZHU.