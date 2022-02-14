Украина просит Германию предоставить 12 тыс. противотанковых ракет: Мельник раскрыл подробности

Посол Украины в Германии Андрей Мельник попросил Берлин предоставить нашей стране 12 тыс. противотанковых ракет для защиты от возможного наземного наступления России. Дипломат подчеркнул, что ситуация уже "драматична" и нужно быть готовыми к худшему сценарию.

Об этом он заявил 13 февраля в эфире телеканала Bild, сообщает Spiegel. При этом отмечается, что Германия рассматривает возможность предоставления Украине только нелетального оружия, к которому не относятся противотанковые ракеты.

В издании подчеркнули, что список пожеланий посольства Украины от 3 февраля включает следующее:

электронные системы слежения,

оборудование для разминирования,

защитные костюмы,

Видео дня

цифровые радиостанции,

радиолокационные станции

приборы ночного видения.

Как видно, противотанковых ракет в этом списке не было.

При этом представитель по внешней политике парламентской группы ХДС/ХСС Юрген Хардт ратует за поставки оружия в нашу страну. Он подчеркнул, что нет никаких юридических причин, по которым Германия не могла бы этого сделать.

"Если федеральный кабинет министров захочет это решить, он также может утвердить отдельные заявки на экспорт вооружений", – сказал Хардт.

Напомним: канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля прибыл в Киев из-за опасений западных лидеров, что российское вторжение в Украину может произойти в любой момент – и это уже привело к падению фондовых рынков и резкому росту цен на нефть.

Вместе с президентом Владимиром Зеленским немецкий политик намерен обсудить, как Германия может помочь стабилизировать экономику Украины после того, как страх перед неизбежной войной нанес удар по ее валюте. При этом в Офисе президента не уточнили, какие именно вопросы обсудят президент и представитель немецкого правительства.

"Визит Федерального канцлера Германии в наше государство демонстрирует евроатлантическое единство и поддержку Украины во время вызовов безопасности для всей Европы", – говорится на сайте ОП.

Во вторник, 15 февраля, Шольц отправится в Москву на встречу с президентом Владимиром Путиным, где намерен пригрозить санкциями и предложить "диалог".

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