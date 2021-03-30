Украина присоединилась к созданию Международного договора о пандемии: в чем суть

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с рядом лидеров других государств призвал мировое сообщество подписать Международный договор о пандемии, который позволит построить совместную международную архитектуру здравоохранения и решить проблему изоляции стран друг от друга.

Это также поможет человечеству подготовиться к пандемиям, которые ожидаются в дальнейшем, говорится в коммюнике относительно соответствующего договора. Его текс обнародован на сайте Офиса главы государства.

"Будут другие пандемии и другие серьезные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Ни одно правительство или многостороннее агентство не могут справиться с этой угрозой в одиночку. Вопрос не в том, будет ли это, а в том, когда. Вместе мы должны быть более подготовленными, чтобы прогнозировать, предотвращать, выявлять, оценивать и эффективно реагировать на пандемии, обеспечивая высокий уровень координации", – отмечается в документе.

Участники коммюнике объяснили, что стремятся обеспечить общий и равноправный доступ к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам, а также лекарствам и средствам диагностики для борьбы с COVID-19 и будущими пандемиями.

Также отмечается, что в настоящее время именно иммунизация является глобальным общественным благом, и нужно будет как можно быстрее осуществлять разработку, производство и внедрение вакцин.

"Страны должны вместе работать над новым международным договором о готовности к пандемии и реагированию на нее. Такое восстановленное коллективное обязательство станет важной вехой в усилении готовности на самом высоком политическом уровне. Договор будет основан на Уставе Всемирной организации здравоохранения и с привлечением ключевых организаций в этой сфере, поддерживать принцип "здоровье для всех", – указано в коммюнике.

В конце добавляется, что имеющиеся инструменты мирового здравоохранения, в частности Международные медико-санитарные правила, должны стать основой такого договора, обеспечивая прочную и проверенную основу, которую нужно будет развивать и совершенствовать.

Свои подписи под коммюнике Международного договора о пандемии кроме Зеленского поставили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер Португалии Антониу Луис Сантуш да Кошта, президент Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Испании Педро Санчес, президенты Сербии, ЮАР, Туниса, Индонезии и лидеры ряда других государств, а также генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесуси другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно разработать свою систему "паспортов вакцинации" по примеру США и стран Евросоюза.