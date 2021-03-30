Украина присоединилась к санкциям ЕС против России из-за Навального

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям Европейского Союза, введенным в начале марта против Российской Федерации в связи с тюремным заключением оппозиционера Алексея Навального.

Как говорится на сайте Совета ЕС, об этом заявил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Также к антироссийским санкциям присоединились Северная Македония, Черногория и Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Эти страны обязались обеспечить, чтобы их национальная политика соответствовала политике ЕС в отношении санкций.

"Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", – заявил Боррель.

Напомним, санкции против высокопоставленных российских чиновников вступили в силу после того, как 2 марта соответствующий нормативно-правовой акт был одобрен в ЕС в письменной форме.

В санкционном списке значатся:

глава ФСБ Александр Бортников,

глава ФСИН Александр Калашников,

генеральный прокурор Игорь Краснов,

глава Росгвардии Виктор Золотов,

заместитель министра обороны Павел Попов,

заместитель министра обороны Алексей Криворучко,

полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло,

первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко,

глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

акции протесты в РФ вспыхнули после того, как Навального задержали сразу после его возвращения из Германии. Там он проходил лечение из-за отравления "Новичком".

2 февраля Московский городской суд приговорил политика к 3,5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тысяч рублей (более $6,5 тысяч). Учитывая домашний арест, он должен провести в колонии общего режима 2,8 года.