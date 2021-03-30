Украина присоединилась к санкциям ЕС против России из-за Навального
Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям Европейского Союза, введенным в начале марта против Российской Федерации в связи с тюремным заключением оппозиционера Алексея Навального.
Как говорится на сайте Совета ЕС, об этом заявил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Также к антироссийским санкциям присоединились Северная Македония, Черногория и Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.
Эти страны обязались обеспечить, чтобы их национальная политика соответствовала политике ЕС в отношении санкций.
"Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", – заявил Боррель.
Напомним, санкции против высокопоставленных российских чиновников вступили в силу после того, как 2 марта соответствующий нормативно-правовой акт был одобрен в ЕС в письменной форме.
В санкционном списке значатся:
глава ФСБ Александр Бортников,
глава ФСИН Александр Калашников,
генеральный прокурор Игорь Краснов,
глава Росгвардии Виктор Золотов,
заместитель министра обороны Павел Попов,
заместитель министра обороны Алексей Криворучко,
полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло,
первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко,
глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
акции протесты в РФ вспыхнули после того, как Навального задержали сразу после его возвращения из Германии. Там он проходил лечение из-за отравления "Новичком".
2 февраля Московский городской суд приговорил политика к 3,5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тысяч рублей (более $6,5 тысяч). Учитывая домашний арест, он должен провести в колонии общего режима 2,8 года.
После оглашения приговора в России вновь вышли на массовые протесты, которые закончились задержанием множества митингующих и применением против них силы.
Мировая общественность осудила решение российских властей о лишении Навального свободы и потребовала его освобождения.