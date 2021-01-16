ВСУ получили от США 20 'Хаммеров' и 84 лодки. Фото

Украинский Вооруженные силы получили от США 20 внедорожников "Хаммер" ("Хамви") и 84 лодки.

Об этом сообщается на Facebook-странице посольства американского посольства в Украине. Военную технику передали в рамках инициативы содействия безопасности (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что внедорожники переданы Сухопутным войскам и Силам специальных операций, а лодки – Военно-морским силам.

"Ничто не могло остановить доставку 20 "Хамви" для Сухопутных войск и командования Сил специальных операций, а также 84 лодки для ВМС в рамках инициативы содействия безопасности Украины", – сказано в сообщении.

Напомним, что в мае США передали Украине груз с военной помощью на 25 млн долларов для использования в зоне ООС на Донбассе. Речь тогда шла об устройствах ночного видения, тепловизорах, рациях и медицинском оборудовании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сенат США 1 января принял оборонный бюджет страны на 2021 финансовый год. Он предусматривает выделение военной помощи для Украины в размере 250 млн долларов.