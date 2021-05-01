Украина – о санкциях РФ в против чиновников ЕС: еще одно доказательство гибридной агрессии

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о солидарности с восемью гражданами Европейского Союза, которому Россия накануне запретила въезд на свою территорию.

В украинском МИД действия РФ назвали еще одним доказательством ее гибридной агрессии. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

"Украина выражает свою солидарность с восемью гражданами ЕС, которым Российская Федерация безосновательно запретила въезд на территорию. Это решение является еще одним доказательством того, что Россия продолжает проводить гибридную агрессию против демократического мира", – отметили там.

Напомним: 2 марта Евросоюз, как и США, ввел санкции против российских чиновников, связанных с заключением оппозиционера Алексея Навального. Под ограничительные меры попали тогда генпрокурор, глава Следственного комитета, глава Росгвардии и глава ФСИН.

В ответ на это 30 апреля РФ запретила въезд на свою территорию нескольким европейским политикам и чиновникам. В списке значатся восемь человек, один из дипломатов должен был посетить Россию в деле Навального.

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