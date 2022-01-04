Украина не Россия: Кира Рудик предостерегла власть от наступления на ценности демократии

На Банковой почувствовали тотальную вседозволенность: на всех фронтах началось наступление на демократические ценности. И это очень тревожный сигнал на 2022 год.

Об этом заявила глава партии "Голос", народный депутат Кира Рудык.

Политик возмутилась системным давлением на СМИ и атаками на оппозицию со стороны властей. Эти тенденции стали особенно четко прослеживаться за последние месяцы года. Властям понравилось иметь "ручные" суды и правоохранительные органы: это оказалось проще, чем проводить реформы и создавать условия, чтобы как-то стимулировать украинцев остаться жить и работать в своей стране, а не искать лучшую судьбу за границей, подчеркнула Кира Рудык.

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"На Банковой считают, что смогли "взломать" систему, но на самом деле только оживили ее самые плохие проявления — давление, преследование, "ручное" правосудие. И, конечно, использовать эту власть им очень понравилось. Использовать для того, чтобы продавливать абсолютно антиукраинские инициативы, внедрять и голосовать в парламенте то, что действительно убивает украинский малый, средний бизнес и возможности для развития.

Власть впервые со времен Януковича начала постоянно системно преследовать журналистов, и мы это видим сейчас на каждом шагу, мы об этом говорили, наверное, последние три месяца 2021 года", - подчеркнула народный депутат.

И это абсолютная ошибка, потому что украинцы такого не потерпят, в Украине такого нельзя делать. Власти не учитывают, что Украина – не Беларусь и не Россия. Мы сделаем все, чтобы сохранить и защитить демократические принципы, считает Кира Рудык.