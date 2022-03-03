Украина настаивает на полном закрытии неба над страной, – Кубраков

Министр инфраструктуры провел переговоры с Министром транспорта США Питером Буттиджеджем по поводу системных мер поддержки Украины в борьбе с агрессором.

"Украинскую инфраструктуру целенаправленно уничтожают. Речь идет о десятках мостов, сотнях километров дорог и железных дорог, гражданских и военных аэропортах. Оккупационные войска уже начали стрелять и по украинским портам. Мы ежедневно фиксируем все преступления — и ущерб, который они наносят", – заявил Кубраков.

По его словам, в разговоре Пит Буттиджедж подтвердил, что США готовы максимально помогать в процессе восстановления украинской инфраструктуры после завершения войны и деоккупации украинских территорий.

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Также Соединенные Штаты ужесточают санкции против россии. В частности, уже сегодня США приняли решение о закрытии собственного воздушного пространства для полетов российских самолетов.

"Мы подчеркнули нашим коллегам, что следующим логическим санкционным мероприятием должно быть блокирование, вслед за Великобританией и Канадой, обслуживания в портах судов российских или связанных с ними компаний. А также содействие в исключении россии и ее организаций из ключевых международных ассоциаций", – отметил украинский министр.

По его словам, в фокусе – поставка Украине летального вооружения, медицинских средств и гуманитарной помощи. Оно будет увеличиваться, и для этого прорабатываются новые маршруты поставки из США через европейские страны уже в Украину.

"В очень короткое время нам удалось договориться с западными соседями о максимальном упрощении процедур прохода грузовиков и поездов через границы в Украину. Однако следует понимать, что помощь наших партнеров сейчас происходит в очень опасных условиях. Мы неоднократно слышали от руководства россии угрозы поставки технической и гуманитарной помощи. Учитывая неадекватные действия страны агрессора, постоянное пренебрежение всеми международными правилами и нормами, Украина настаивает на полном закрытии неба над Украиной. Пока это касается защиты не только нашей страны, но и граждан стран-НАТО", – заявил руководитель МИУ.