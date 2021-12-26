Украина могла бы покупать газ в десять раз дешевле, – Порошенко

Украина никогда не входила в зиму с такими запасами газа и угля. Покупать газ можно было в десять раз дешевле, чем теперь. Об этом заявил лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко в интервью Ларисе Губиной.

По его словам, деньги на голубое топливо были предусмотрены.

"Украина никогда не входила в зиму с такими запасами газа и угля. В начале этой зимы у НАК "Нафтогаз" было более 2 млрд долларов, которые были предусмотрены не на кражу, не на коррупционные сделки "великого крадівництва", ни на коррупцию на закупки медицинского оборудования. На них нужно было купить газ. Он стоил в десять раз дешевле сегодняшней цены", – сказал Петр Порошенко.