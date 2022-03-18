Украина инициирует передачу РФ тел погибших оккупантов при помощи Красного Креста, – Верещук

Украина обсудила с Международным комитетом Красного Креста необходимость идентификации тел российских оккупантов, погибших во время войны начатой Россией в Украине. Их количество уже достигает более 14 тысяч.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время брифинга 17 марта. Видео опубликовано на странице Офиса президента в Telegram.

Соответствующие переговоры провели глава украинского правительства Денис Шмыгаль и глава МККК Петер Маурер. Он может предложить России начать переговоры по этому процессу.

В то же время, по словам Верещук, страна-агрессор пока не обращалась с просьбой о выдаче тел и останков своих погибших солдат.

Видео дня

Политик также подчеркнула, что Российская Федерация должна "проявить уважение своим погибшим солдатам и начать переговоры, чтобы забрать их с территории Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, общие боевые потери российских оккупантов в войне, которую они развязали в Украине, с 24 февраля по 17 марта ориентировочно составили 14 тысяч человек личного состава. Захватчики также остались без 444 танков, 108 вертолетов и 86 самолетов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!