Украина имеет полное право отказаться от Минских договоренностей, – Порошенко прокомментировал решение Госдумы РФ

Голосованием путинской Думы за признание террористических ДНР и ЛНР Москва завершает разрушение Минских договоренностей. Это дает Украине полное право отказаться от своих обязательств.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Раньше Кремль раздал там почти миллион российских паспортов. Провел незаконное голосование в Госдуму. Совершил экономическое поглощение украинских регионов. Нарастил туда поставки оружия. Эти и другие шаги по разрушению Минских соглашений полностью перевернули ситуацию. С сегодняшнего дня Украина имеет полное право отказаться от своих обязательств" . Следует дать об этом знать своим партнерам", – считает Петр Порошенко.

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"Это не значит, что мы этим правом должны воспользоваться немедленно – нужно найти альтернативу в рамках политико-дипломатического урегулирования. Зеленский давно, еще с момента предвыборной кампании, обещал предложить другой формат. При наличии рационального зерна – мы готовы поддержать его свежие предложения, потому что это уже три года как его ответственность", - – констатировал пятый президент.

"Так же он не раз обещал придерживаться Минских соглашений. И здесь тоже шанс, несмотря ни на что, еще не потерян, и в его основе – дорожная карта и миротворцы. И здесь мы тоже готовы к диалогу. Но власть должна стратегически определяться, а не шарахаться" от формата к формату", – заметил Петр Порошенко.

"Минские соглашения были единственно правильным решением для 2014-2015 годов. Они остановили наступление россиян в условиях, когда от Волновахи до Киева у нас не было ни одной боеспособной воинской части. Они дали нам несколько лет на восстановление и укрепление армии. На них основывается система санкций против РФ, которые Россию ослабляют и от которых она так хочет избавиться. Вместе с Францией и Германией мы согласовали дорожную карту с приоритетом вопросов безопасности. Наработали план введения голубых шлемов ООН", – напомнил Порошенко.

"Но Минские договоренности – это не Священное письмо, в котором люди ничего не имеют права менять. Если жизнь диктует необходимость других решений, их нужно принимать тем, кто взял на себя ответственность за страну", – считает лидер партии.

"Минск – это инструмент, которым или умеешь пользоваться, или нет. Во времена нашей команды Минские соглашения были кувалдой, которой мы били Путина. После нас, особенно после согласия на формулу Штайнмайера – превратилась в молоток, которым стучат по пальцам самих себя. Откуда растут руки, тоже имеет значение", – резюмировал Порошенко.