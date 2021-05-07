У Зеленского сообщили, состоится ли заседание СНБО

В пятницу, 7 мая, очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) не состоится.

Об этом изданию "Сегодня" сообщил Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины. Он добавил, что на данный момент не определены темы, которые политики будут обсуждать на следующем заседании.

"Заседания СНБО сегодня не будет. Скорее всего, следующая пятница. Пока повестка не сверстана еще", – сказал Подоляк.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны после проведенного в Херсоне совещания насчет безопасности на админгранице с временно оккупированным Крымом.

Кроме того, в СМИ писали о том, что СНБО якобы планирует ввести пакет санкций в отношении пяти действующих народных депутатов Украины.

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