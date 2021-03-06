У Зеленского озвучили важные аспекты двойного гражданства

Юридические аргументы в пользу введения двойного гражданства в Украине "можно найти", и для этого есть два важных аспекта.

Об этом заявил нардеп от фракции "Слуга народа", представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский в эфире канала "Украина 24". По его словам, с одной стороны, Конституция страны закрепляет принцип единого гражданства, однако с другой – стоит позаботиться об украинцах, проживающих за рубежом.

"Здесь надо выделить два аспекта. Первый – безусловно, не может быть гражданином другого государства лицо, занимающее должность в органах государственной власти, это угроза нацбезопасности. Если лицо имеет два паспорта, то это должно быть 100% основанием для прекращения полномочий этого лица как представителя органов публичной власти", – сказал депутат.

Однако обычных граждан, по его словам, нельзя лишать права иметь два паспорта, чтобы "не оттолкнуть их" от Украины.

"С другой стороны, мы имеем ситуацию, когда, возможно, миллионы граждан Украины имеют гражданства других стран мира. С точки зрения Конституции они признаются гражданами Украины. Но если мы будем строго стоять на позиции, что не может быть двойного гражданства, то таким образом фактически отталкиваем своих граждан, получивших гражданство других стран", – сказал Вениславский.

Он высказал мнение, что в то время как СНБО фактически инициировала такую широкую дискуссию о возможности двойного гражданства для украинцев, которые не являются представителями органов публичной власти, юридические аргументы в пользу введения двойного гражданства можно найти.

Напомним, 1 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о двойном гражданстве украинцев, который во многом будет касааться тех, кто претендует на государственные должности. Документом предлагается создать орган, который будет следить за наличием дополнительного паспорта у таких лиц. Президент Зеленский поставил двухмесячный дедлайн по приведению гражданско-правового статуса лиц в соответствии с нормами законодательства.

Большинство украинцев негативно отнеслись к идее разрешить гражданам страны иметь паспорт другого государства. В опросе OBOZREVATEL люди, которые поделились своим мнением с журналистом, считают, что эта инициатива не поможет реинтегрировать оккупированные Донбасс и Крым.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что о двойном гражданстве с Россией речь идти не может. По его словам, чиновники хотят разрешить двойное гражданство со странами Европейского Союза и странами, которые являются для Украины дружескими. Список этих стран будет зависеть от некоторых критериев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства". Согласно ему, Кабмин, ЦИК и СБУ должны в двухмесячный срок провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством.